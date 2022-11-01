İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2022 Salı / 7 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6255
  • EURO
    18,4963
  • ALTIN
    987.489
  • BIST100
    4037.69
Spor

Enes Ünal attı, Getafe kazandı

La Liga'da kümede kalma mücadelesi veren Getafe, Enes Ünal'ın attığı golle Elche'yi 1-0 yendi.

AA1 Kasım 2022 Salı 09:32 - Güncelleme:
Enes Ünal attı, Getafe kazandı
ABONE OL

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 12. haftasında Getafe, deplasmanda Elche'yi Enes Ünal'ın golüyle 1-0 mağlup etti.

Ligde kalma mücadelesi veren Getafe, beş hafta sonra galibiyet aldı.

İlk yarısı 0-0 berabere biten karşılaşmada, Getafe'nin golü 54. dakikada milli futbolcu Enes Ünal'dan geldi.

Getafe, karşılaşmanın 78. dakikasında Jordan Amavi'nin gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

Ev sahibi Elche, 87. dakikada Lucas Boye ile penaltı atışından yararlanamazken, karşılaşma Getafe'nin 1-0'lık üstünlüğünde sona erdi.

İspanyol basını Getafe'nin kalecisi David Soria'yı sahanın en iyisi olarak gösterirken, tüm maç sahada kalan Enes Ünal da en iyiler arasında yer aldı.

Getafe'nin en golcü futbolcusu olan Enes, bu sezon rakip ağları 4 kez havalandırdı.

Puanını 13'e çıkaran Getafe 14. sıraya yükseldi.

Elche ise 4 puanla sonunculukta kaldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.