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Spor

Enes Ünal attı, Getafe kazandı

Getafe, İspanya La Liga'nın 23. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Girona'yı 3-1 yendi. Ev sahibi ekipte forma giyen milli golcü Enes Ünal, 2 golle takımına katkıda bulundu.

4 Mart 2023 Cumartesi 18:04 - Güncelleme:
Enes Ünal attı, Getafe kazandı
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La Liga'nın 23. haftasında Getafe, Girona'yı konuk etti. Alfonso Perez Kolezyumu'nda oynanan mücadeleyi, ev sahibi 3-1 kazandı.

ENES ÜNAL'DAN 2 GOL

Getafe'nin ilk golünü henüz 2. dakikada milli futbolcumuz Enes Ünal kaydetti. Karşılaşmanın 14. dakikasında Ünal bir kez daha sahneye çıktı ve penaltıyı gole çevirerek skoru 2-0'a getirdi. Ev sahibinin 3. golünü ise 43. dakikada Enes Ünal'ın ilk golündeki asist yapan Borja Mayoral kaydetti.

Girona'nın golleri ise 54. dakikada Valentin Castellanos ve 80. dakikada Miguel Gutierez'den geldi.

Öte yandan 14 dakikada 2 gol kaydeden milli futbolcumuz Enes Ünal, ligdeki gol sayısını 10'a yükseltti.

Bu sonuçla birlikte Getafe ligde puanını 25'e yükseltti. Girona ise 30 puanda kaldı.

Gelecek hafta Girona, deplasmanda Cadiz'le karşılaşacak. Girona ise Atletico Madrid'i konuk edecek.

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