Enes Ünal ayrılıyor mu? Getafe'den açıklama geldi

Enes Ünal, Getafe'de bu sezonki başarılı performansıyla La Liga'ya damgasını vurunca transfer döneminin de gözde ismi haline geldi. Öyle ki Türk golcü için İtalyan devi Juventus'un 25 milyon avroluk bir transfer teklifi yapmaya hazırlandığı bile iddia edildi.

"ENES ÜNAL İÇİN TRANSFER TEKLİFİ ALMADIK"

Getafe Sportif Direktörü Ruben Reyes, Enes Ünal hakkında çıkan transfer dedikodularına cevap verdi. İspanyol basınına konuşan Reyes, Enes için resmi bir transfer teklifi almadıklarını vurgulayarak, "Enes Ünal için herhangi bir teklif almadık. Getafe için önemli bir oyuncu ve ona güveniyoruz. Bu sezon gösterdiği performansı gelecek sezonlarda da devam ettireceğini düşünüyoruz. Enes kulübe harika bir bağlılık gösteriyor ve takımın kilit oyuncularından birisi." ifadelerini kullandı.

37 MAÇTA 16 GOL, 1 ASİST

Enes Ünal geçen sezon La Liga'da 37 maça çıktı. 2 bin 813 dakika sahada kalan Türk oyuncu 16 gol atarken, 1 kez de asist yaptı. 25 yaşındaki futbolcunun 2025 yılına kadar Getafe ile sözleşmesi bulunuyor.

Star Gazetesi