Enes Ünal geri döndü, Getafe mağlup oldu!

İspanya La Liga 19. hafta karşılaşmasında Rayo Vallecano deplasmanda konuk olduğu Getafe'yi 2-0 mağlup etti.
Rayo Vallecano'ya galibiyeti getiren golleri 45+1 ve 47. dakikalarda Sergio Camello kaydetti.
Getafe'de 40. dakikada Juanmi Latasa, 50. dakikada Mason Greenwood kırmızı kart gördü.
Ayrıca Milli oyuncumuz Enes Ünal yaşadığı sakatlığın ardından 7 ay sonra maça çıktı.
Rayo Vallecano bu galibiyetle puanını 23'e yükseltirken, Getafe ise 26 puanda kaldı.
Rayo Vallecano bir sonraki karşılaşmasında sahasında Las Palmas'ı ağırlarken, Getafe deplasmanda Osasuna ile karşılaşacak.