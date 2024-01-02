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Spor

Enes Ünal geri döndü, Getafe mağlup oldu!

İspanya La Liga'nın 19. haftasında Getafe, evinde Rayo Vallecano'yu konuk etti. Enes Ünal'ın 8 ay sonra forma giydiği karşılaşmayı ev sahibi ekip, 2-0 kaybetti.

2 Ocak 2024 Salı 21:12 - Güncelleme:
Enes Ünal geri döndü, Getafe mağlup oldu!
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İspanya La Liga 19. hafta karşılaşmasında Rayo Vallecano deplasmanda konuk olduğu Getafe'yi 2-0 mağlup etti.

Rayo Vallecano'ya galibiyeti getiren golleri 45+1 ve 47. dakikalarda Sergio Camello kaydetti.

Getafe'de 40. dakikada Juanmi Latasa, 50. dakikada Mason Greenwood kırmızı kart gördü.

Ayrıca Milli oyuncumuz Enes Ünal yaşadığı sakatlığın ardından 7 ay sonra maça çıktı.

Rayo Vallecano bu galibiyetle puanını 23'e yükseltirken, Getafe ise 26 puanda kaldı.

Rayo Vallecano bir sonraki karşılaşmasında sahasında Las Palmas'ı ağırlarken, Getafe deplasmanda Osasuna ile karşılaşacak.

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