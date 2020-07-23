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Spor

Enes Ünal Getafe yolcusu

Villarreal'in satmak istediği Enes Ünal için 10 milyon avro bonservis bedeli belirlediği ve genç golcüye talip olan Getafe'nin bu bedeli karşılaşmaya hazır olduğu belirtiliyor.

AA23 Temmuz 2020 Perşembe 13:23 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 13:23
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İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) üçüncü sezonunu geride bırakan milli futbolcu Enes Ünal'ın gelecek sezon hangi takımda forma giyeceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor.

Villarreal Kulübü ile Mayıs 2017'de 5 sezonluk sözleşme imzalayan ve kiralık olarak ilk Levante'de son iki sezon ise Valladolid'de forma giyen 23 yaşındaki Enes, gösterdiği performansla La Liga'da öne çıkan futbolculardan biri oldu.

Enes, La Liga'da kalmasında önemli pay sahibi olduğu Valladolid'de 35 maçta forma giyip, 6 gol attı. Milli futbolcunun, Kral Kupası'nda da 2 golü bulunuyor.

İspanyol basını, Villarreal'in Enes'i gözden çıkardığını ve sözleşmesi bitmeden bu futbolcuyu satarak gelir elde etmeyi planladığını yazıyor.

Manchester City'den Enes'i transfer ederken 14 milyon avro ödeyen Villarreal'in, Türk futbolcu için 10 milyon avro talep ettiği iddia ediliyor.

Bu parayı ödeyemeyeceği yöneticileri tarafından açıklanan Valladolid, Enes'i hesaba katmadan gelecek sezon hazırlıklarını yürütüyor.

Enes Ünal için Villarreal ile görüştüğü ileri sürülen Getafe Kulübünün ise ilk etapta daha az bir para önerdiği ancak 10 milyon avro ödemeye de hazır olduğu belirtiliyor.

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