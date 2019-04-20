Enes Ünal gollerine devam ediyor
La Liga'da 33. haftada Deportivo Alaves ile Valladolid karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 4. dakikasında John Guidetti ile öne geçen Alaves, 24. dakiakda Jony ile farkı 2'ye çıkardı. Valladolid ile 39. dakikada Fernandez ile skoru 2-1'e getirdi.
Karşılaşmada son sözü Enes Ünal, 76. dakikada penaltıdan attığı golle söyledi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Alaves ile Valladolid 2-2 berabere kaldı.
Bu sonuçla birlikte Alaves'in puanı 46'ya yükseldi. Valladolid'in puanı ise 32 oldu.
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