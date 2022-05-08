Enes Ünal'a inanılmaz teklif! Dünya devi resmen devreye girdi

Bu sezonki başarılı performansıyla adından sık sık söz ettiren Enes Ünal için Premier Lig devi Liverpool devreye girdi. İngiliz ekibinin Getafe'de başarılı bir sezon geçiren Enes Ünal ile yakından ilgilendiği öne sürüldü.

LİVERPOOL, ENES ÜNAL İLE İLGİLENİYOR

İngiltere basınında yer alan haberlere göre; Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Takumi Minamino ve Divock Origi sezon sonu olası ayrılığı nedeniyle yeni golcü arayışına başladı. İngiliz ekibinin listesinin başında ise Getafe'de forma giyen Enes Ünal yer alıyor.

JÜRGEN KLOPP'UN SİSTEMİNE EN UYGUN İSİM ENES ÜNAL

Haberde, Jürgen Klopp'un şu anki sistemine en uygun ismin La Liga ekiplerinden Getafe'de iyi bir sezon geçiren Enes Ünal'ın olduğu belirtildi.

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Enes Ünal, bu sezon Getafe formasıyla 34 resmi maçın 30'unda ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki milli golcü bu karşılaşmalarda 15 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu. Genç forvet, gol sayısıyla La Liga'da Karim Benzema'nın ardından en çok gol atan oyuncular arasında yer aldı.