İspanya La Liga'nın 33. haftasında Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe, sahasında Celta Vigo'yu konuk etti. Rakibini milli futbolcunun penaltıdan bulduğu golle mağlup eden Getafe, kümede kalma yolunda çok kritik bir 3 puan alırken, Enes Ünal La Liga tarihine geçmeyi başardı.

İspanya La Liga'nın 33. haftasında küme düşme hattında bulunan Getafe, sahasında Celta Vigo'yu konuk etti.

Getafe, teknik direktör Quique Sanchez Flores'i geçen hafta görevden alarak yerine 29 Nisan'da Jose Bordalas'ı getirmişti.

Alfonso Perez Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Melero Lopez yönetti. Getafe, mücadeleyi Enes Ünal'ın 3'üncü dakikada penaltıdan kaydettiği golle 1-0 kazandı.

HAYATİ 3 PUAN

Bu sonucun ardından Getafe, ligin bitimine 5 hafta kala düşme hattından kurtulmak adına önemli bir 3 puan elde etti.

İlk 11'de sahaya çıkan ve karşılaşma sonuna kadar oyunda kalan Enes, sahanın en iyilerinden biri olarak öne çıktı.

AIDOO ATILDI

78. dakikada Celta Vigo'dan Joseph Aidoo, Enes Ünal'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı.

Puanını 39'a çıkaran Getafe, 17'nci sıradaki Valencia ile puanını eşitledi. Celta Vigo ise 39 puanla 13'üncü sırada kaldı.

ENES HAFTAYA YOK

Enes, 90+2. dakikada gördüğü sarı karttan dolayı cezalı duruma düştü ve 13 Mayıs'ta deplasmandaki Real Madrid karşılaşmasında forma giyemeyecek.

GOL KRALLIĞINDA ÜÇÜNCÜ

Bu sezon toplam gol sayısını 14'e çıkaran Enes, Barcelonalı Robert Lewandowski (19 gol) ve Karim Benzema'nın (17 gol) ardından La Liga'da Espanyollu Jose Luis Mato ile birlikte en golcü 3. futbolcu konumunda bulunuyor.

YENİ REKOR ARTIK ENES'İN

Celta Vigo'yu yıkan golü kaydeden milli futbolcu, Celta Vigo maçında aynı zamanda yeni bir rekorun da sahibi oldu.

Enes Ünal, Nihat Kahveci'yi geride bırakarak İspanya La Liga'da en fazla maça çıkan Türk oyuncu oldu.

196 MAÇTA 52 GOL

Getafe formasıyla 98, Valladolid formasıyla 68, Villarreal formasıyla 23 ve Levante formasıyla 7 maçta forma giyen Enes Ünal, bu alanda rekor kırdı.

25 yaşındaki oyuncu toplamda çıktığı 196 maçta 52 gol ve 14 asistlik katkı verdi.