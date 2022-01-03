Enes Ünal İspanya'yı salladı, Real Madrid'i deviren taktiği açıkladı

3 Ocak 2022 Pazartesi 16:18 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 16:18

Enes Ünal, Getafe formasıyla kariyerinin en parlak günlerinden birini yaşıyor. La Liga'nın 19. hafta maçında Real Madrid'i konuk eden Getafe, Enes Ünal'ın attığı golle güçlü rakibini 1-0 mağlup etti.

"ENES ÜNAL REKOR KIRDI"

Coliseum Alfonso Perez Stadı'nda oynan maça damgasını vuran milli golcü, İspanyol basınında gündem oldu. Enes için "Getafe'ye geldiğinden beri en güzel anını yaşıyor" ifadeleri kullanılırken, son 9 lig maçında attığı 6 gol ve maç başına 0,66 gol ortalamasıyla kendi rekorunu kırdığı ve La Liga'nın en formda forvetlerinden birisi olduğu belirtildi.

TAKIMINA 6 PUAN KAZANDIRDI

24 yaşındaki futbolcunun attığı gollerle takımına ekstradan 6 puan kazandırdığı da vurgulanırken, Getafe'nin küme düşme hattından çıkmasında anahtar rol üstlendiğinin altı çizildi.

"ENES ÜNAL TAKIMININ EN ZEKİSİYDİ"

İspanyol basınında Enes Ünal'ın, Real Madrid'in defans oyuncusu Militao'dan topu kaparak attığı gol için "Türk forvet takımının en zekisiydi ve en iyi anda Militao'dan topu çaldı." yorumu yapıldı.

ENES ÜNAL: "MILITAO'DAN TOPU KAPACAĞIMI HİSSETTİM VE ŞANSLIYDIM"

Enes ise karşılaşma sonrası golüyle ilgili yaptığı açıklamada, Eder Militao'nun kararından önce bir şeyler hissettiğini belirterek "Tüm forvetler gibi bazen bir şeyler hissediyorsun, görüyorsun. İyi sonuçlandığı için şanslıyım. Sadece mutluyuz, konuşacak zamanımız olmadı ama çok mutluyuz. Çok çalışarak ve şevkle her üç puanı da kazandık" dedi.

ENES ÜNAL, FLORES'İN TAKTİĞİNİ AÇIKLADI

Enes Ünal, teknik direktörleri Quique Sanchez Flores'in Real Madrid'i yenmek için kendilerine verdiği taktiği de açıklayarak "Her zaman olduğu gibi takım halinde güçlü bir blok olmak, topla sakin olmak ve sahada ölmek" ifadelerini kullandı.

"ÇOK RAHATLADIK"

Haftalarca baskı altında çalıştıklarını belirten milli futbolcu "Yavaş yavaş güvenimiz yerine geldi. Kurtuluşa erdik ve çok rahatladık. Bu önemli." diyerek sözlerini bitirdi.

GETAFE 16. SIRADA

Getafe, Real Madrid galibiyetiyle La Liga'daki puanını 18'e çıkardı ve küme düşme hattının iki basamak üstünde 16. sırada yer aldı.