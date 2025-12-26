İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2025 Cuma / 7 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8487
  • EURO
    50,7341
  • ALTIN
    6162.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Enes Ünal, La Liga'yı istiyor

Premier Lig ekiplerinden Bournemouth forması giyen milli futbolcu Enes ünal'ın kariyerine La Liga'da devam etmek istediği aktarıldı.

HABER MERKEZİ26 Aralık 2025 Cuma 00:26 - Güncelleme:
Enes Ünal, La Liga'yı istiyor
ABONE OL

Kariyerini İngiliz ekibi Bournemouth'ta sürdüren milli futbolcu Enes Ünal'a bir dönem formasını giydiği İspanya'ya geri dönebileceği iddia edildi.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre, uzun süren sakatlığını atlatan Enes Ünal'ın yeniden La Liga'da forma giymek istediği öne sürüldü.

AS Gazetesi'nin haberinde, Ekim ayında sahalara dönen ve Bournemouth formasıyla sınırlı süreler alan 28 yaşındaki milli golcünün, daha fazla süre alabileceği bir kulübe transfer olmayı planladığı belirtildi.

Haberde, Enes Ünal'ın özellikle İspanya'da futboldan daha fazla karşılık bulduğunu düşündüğü ve bu nedenle La Liga'ya dönüş konusunda istekli olduğu vurgulandı.

Ayrıca, Enes Ünal'ın çevresi aracılığıyla eski kulübü Getafe ile temasa geçtiği ve oyuncunun Ocak ayında İspanya'ya dönmeye hazır olduğu ifade edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, dönerciye daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.