Enes Ünal, La Liga'yı istiyor

Kariyerini İngiliz ekibi Bournemouth'ta sürdüren milli futbolcu Enes Ünal'a bir dönem formasını giydiği İspanya'ya geri dönebileceği iddia edildi.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre, uzun süren sakatlığını atlatan Enes Ünal'ın yeniden La Liga'da forma giymek istediği öne sürüldü.

AS Gazetesi'nin haberinde, Ekim ayında sahalara dönen ve Bournemouth formasıyla sınırlı süreler alan 28 yaşındaki milli golcünün, daha fazla süre alabileceği bir kulübe transfer olmayı planladığı belirtildi.

Haberde, Enes Ünal'ın özellikle İspanya'da futboldan daha fazla karşılık bulduğunu düşündüğü ve bu nedenle La Liga'ya dönüş konusunda istekli olduğu vurgulandı.

Ayrıca, Enes Ünal'ın çevresi aracılığıyla eski kulübü Getafe ile temasa geçtiği ve oyuncunun Ocak ayında İspanya'ya dönmeye hazır olduğu ifade edildi.