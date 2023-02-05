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Spor

Enes Ünal, Madrid deplasmanında Getafe'ye 1 puanı getirdi

İspanya La Liga'nın 20. haftasında milli golcü Enes Ünal'ın gol attığı maçta Getafe, Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

AA5 Şubat 2023 Pazar 00:35 - Güncelleme:
Enes Ünal, Madrid deplasmanında Getafe'ye 1 puanı getirdi
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İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) milli oyuncu Enes Ünal'ın gol attığı maçta Getafe, Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

LaLiga'nın 20. haftasında Atletico Madrid, Civitas Metropolitano Stadı'nda Getafe'yi konuk etti.

Atletico Madrid, 62. dakikada Angel Correa'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk takım, 83. dakikada penaltıdan Enes Ünal'ın golüyle beraberliği yakaladı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Milli futbolcu, bu sezon 20. lig maçında 6. golünü kaydetti.

Bu sonuçla 4. sırada bulunan Atletico Madrid 35, düşme hattındaki Getafe ise 18 puana yükseldi.

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