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Spor

Enes Ünal oynadı! Bournemouth kazanmayı bildi

İngiltere Premier Lig'de Bournemouth, Southampton'ı 3-1 mağlup etti. Enes Ünal maçın 76. dakikasında oyuna girdi.

1 Ekim 2024 Salı 00:23 - Güncelleme:
Enes Ünal oynadı! Bournemouth kazanmayı bildi
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İngiltere Premier Lig'de Enes Ünal'ın formasını giydiği Bournemouth, Southampton'ı ağırladı. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla Bournemouth oldu.

Bournemouth'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Evanilson, 32. dakikada Dango Ouattara ve 39. dakikada Antoine Semenyo kaydetti.

Deplasman ekibi Southampton'ın tek golü 51. dakikada Taylor Harwood-Bellis'ten geldi.

Bournemouth'ta milli futbolcu Enes Ünal, 76. dakikada Evanilson'un yerine oyuna girdi ve kalan bölümde görev yaptı.

Bu galibiyetin ardından Boutnemouth puanını 8'e yükseltti. Southampton 1 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Bournemouth, Leicester City deplasmanına konuk olacak. Southampton, Arsenal deplasmanına çıkacak.

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