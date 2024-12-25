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Spor

Enes Ünal resmen geri dönüyor! Takımın yeni forveti

Yaz transfer döneminde 16.50 milyon euro bonservis bedeli ile Getafe'den Bournemouth'a transfer olan Enes Ünal için sıcak gelişmeler yaşanıyor. İngiliz kulübünde istediği süreleri alamayan ve diğer forvetlerin gerisinde kalan milli futbolcu, takıma veda ediyor. İşte Enes Ünal haberinin detayları...

25 Aralık 2024 Çarşamba 21:18 - Güncelleme:
Enes Ünal resmen geri dönüyor! Takımın yeni forveti
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Bursaspor altyapısında yetişen ve sonrasında Avrupa'da birçok önemli takımın formasını terleten Enes Ünal için sürpriz haber gündeme geldi. Harika geçen Getafe serüveninin ardından Premier Lig'in yolunu tutan 27 yaşındaki gol futbolcu geri dönmeye hazırlanıyor.

BOURNEMOUTH'DA İSTEDİĞİ SÜRELERİ ALAMIYOR

Yaz transfer döneminde İngiliz kulübüne katılan Enes Ünal, hücum hattında Evanilson, Semenyo, ve Kluivert gibi isimlerin gerisinde kaldı. Son zamanlarda az da olsa süre almaya başlayan 27 yaşındaki forvet, teknik direktör Andoni Irola tarafından maçların ikinci yarılarında kendine yer buluyor.

SEVİLLA, ENES ÜNAL'I İSTİYOR

İspanya basınında yer alan habere göre En-Nesyri'yi Fenerbahçe'ye satmasının ardından forvet bölgesine takviye yapma kararı alan Sevilla, aradığını İngiltere'de buldu. İspanyol ekibi, sezon başında 16.50 milyon euro bedelle Getafe'den Bournemouth'a transfer olan milli futbolcu Enes Ünal'ı kadrosuna katmak istiyor.

Haberde ayrıca Sevilla'nın geçtiğimiz sezonlarda Getafe formasıyla harikalar yaratan Enes Ünal'ın La Liga'da yabancılık çekmeyeceği de ifade edildi.

ENES ÜNAL'DAN 3 GOLLÜK KATKI

Bournemouth formasıyla bu sezon 14 maça çıkan Enes Ünal, 233 dakika süre aldı. 27 yaşındaki forvet, bu maçlarda 2 gol atarken, 1 de gol pası verdi.

KARİYERİ

Futbol kariyerine Bursaspor altyapısında başlayan Enes Ünal, Manchester City, Genk, Nac Breda, Twente, Villarreal, Levante, Real Vallodolid, Getafe gibi takımların formalarını giydi. 27 yaşındaki golcü futbolcu son olarak İngiltere Premier Lig takımlarından Bournemouth'ta forma giyiyor. Milli futbolcunun güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.

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