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Spor

Enes Ünal resmen kabusu yaşadı! Dünyası başına yıkıldı

Bournemouth forması giyen Enes Ünal Premier Lig'e alışamadı. Milli futbolcu takımında resmen kabusu yaşadı. İşte Enes Ünal gelişmesinin detayları…

17 Ekim 2024 Perşembe 15:20 - Güncelleme:
Enes Ünal resmen kabusu yaşadı! Dünyası başına yıkıldı
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Enes Ünal, Getafe'de üst düzey performans gösterdiği 2022-2023 sezonunun son döneminde yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından uzun süre futboldan uzak kalmıştı. İyileşme sürecinden sonra Premier Lig ekibi Bournemouth'a kiralık olarak katılan başarılı golcünün yaz aylarında İngiliz ekibi tarafından 16,5 milyon euro karşılığında bonservisi de alınmıştı ancak Enes Ünal beklediği forma şansını bulamadı.

ENES ÜNAL FORMAYA HASRET

Enes Ünal, Bournemout'ta forma şansı bulmakta güçlük çekiyor. Bu sezona da ayak parmağındaki kırık nedeniyle sakatlıkla başlayan 27 yaşındaki forvet sakatlığını atlatmasının ardından takımının oynadığı 4 maçta yalnızca 51 dakika süre bulabildi.

Geçtiğimiz sezon takımın gol yükünü çeken Dominik Solanke'nin Tottenham'a transfer olmasının ardından Enes Ünal'ın daha fazla forma şansı bulması ve kadroya yeni katılan bir başka golcü oyuncu Evanilson ile forma rekabetinde olması bekleniyordu. Yaşadığı sakatlığın ardından form tutmakta zorlanan milli futbolcu süre almakta zorluk çekiyor.

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Bournemouth'ta forma giydiği 21 maçta takımına 2 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağlayan Enes Ünal'ın İngiliz ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Star Gazetesi

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