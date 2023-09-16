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Spor

Enes Ünal saha çalışmalarına başladı

La Liga ekibi Getafe'de forma giyen milli oyuncu Enes Ünal, uzun süren sakatlığının ardından düz koşulara başladı.

16 Eylül 2023 Cumartesi 17:25 - Güncelleme:
Enes Ünal saha çalışmalarına başladı
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Getafe forması giyen Enes Ünal'ın sakatlığının iyi doğru gittiği belirtildi.

La Liga ekibinin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milli oyuncunun düz koşulara başladığı görüldü.

GÖZYAŞLARI İLE SAHADAN AYRILDI

Tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz sezon Getafe'nin Real Betis ile karşı karşıya geldiği maçta sakatlanarak sahayı gözyaşlarıyla terk etmişti.

SAHALARA DÖNECEĞİ TARİH

Daha önce oyuncunun 8-9 ayda sahalara dönmesinin beklendiği belirtiliyordu. Enes'in ocak veya şubat ayında tamamen iyileşerek sahalara dönmesi bekleniyor.

Getafe ile 104 maça çıkan milli oyuncu, 36 gol ve 8 asist yaptı.

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