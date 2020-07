23 Temmuz 2020 Perşembe 20:57 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 20:57

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) üçüncü sezonunu geride bırakan milli futbolcu Enes Ünal'ın gelecek sezon hangi takımda forma giyeceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor.

Villarreal Kulübü ile Mayıs 2017'de 5 sezonluk sözleşme imzalayan ve kiralık olarak ilk Levante'de son iki sezon ise Valladolid'de forma giyen 23 yaşındaki Enes, gösterdiği performansla La Liga'da öne çıkan futbolculardan biri oldu.

Enes, La Liga'da kalmasında önemli pay sahibi olduğu Valladolid'de 35 maçta forma giyip, 6 gol attı. Milli futbolcunun, Kral Kupası'nda da 2 golü bulunuyor.

VALLADOLID'E VEDA ETTİ

Kiralık sözleşmesinin sonuna gelen Enes, takımına veda ederken, "Birçok eleştiri, pozitif ve negatif şeylerin yanında çok fazla destek hissettim. Bu eleştiriler beni bir insan ve oyuncu olarak daha iyi yaptı, her şey için teşekkürler. Sadece tek bir şey istiyorum, beni iyi bir insan ve her maçta her şeyini veren biri olarak hatırlayın." ifadelerini kullandı.

10 MİLYON EURO BONSERVİS TALEBİ

İspanyol basını, Villarreal'in Enes'i gözden çıkardığını ve sözleşmesi bitmeden bu futbolcuyu satarak gelir elde etmeyi planladığını yazıyor.

Manchester City'den Enes'i transfer ederken 14 milyon avro ödeyen Villarreal'in, Türk futbolcu için 10 milyon avro talep ettiği iddia ediliyor.

Enes Ünal için Villarreal ile görüştüğü ileri sürülen Getafe Kulübünün ise ilk etapta daha az bir para önerdiği ancak 10 milyon avro ödemeye de hazır olduğu belirtiliyor.