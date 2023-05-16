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Spor

Enes Ünal'a devler talip

Getafe'nin yıldız oyuncusu Enes Ünal, gösterdiği performansla İspanyol devlerinin gözdesi oldu. Barcelona, Real Madrid, Sevilla ve Atletico Madrid gibi bir çok büyük takımın dikkatini çeken oyuncu için sezon sonunda teklifler gelebileceği belirtildi.

16 Mayıs 2023 Salı 15:22 - Güncelleme:
Enes Ünal'a devler talip
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Enes Ünal'ın takımı Getafe için küme düşme ihtimali devam ediyor. Ancak bu olasılık gerçekleşse bile Enes Ünal'ın La Liga'da forma giymeye devam edebileceği öne sürüldü.

Getafe'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal attığı gollerle takımını sırtlasa da İspanyol ekibi için küme düşme tehlikesi devam ediyor.

"GETAFE KÜME DÜŞSE DE ENES ÜNAL DÜŞMEYECEK"

Takımının attığı 30 golün 14'üne imza atan ve La Liga'da gol krallığı yarışında 4. sırada yer alan Enes'in, Getafe düşse bile La Liga'da forma giymeye devam edebileceği iddia edildi.

İSPANYOL DEVLERİNİN GÖZDESİ ENES ÜNAL

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; lig mevcut tabloyla bitse bile La Liga'nın dev kulüpleri Türk golcüyü gözden kaçırmayacaklar. Haberde; Real Madrid, Barcelona, Sevilla veya Atletico Madrid gibi takımların İspanya'da kendisini kanıtlamış bir isim olan Enes Ünal'ı transfer ederek hücum hatlarını güçlendirebilecekleri ifade edildi.

GETAFE İÇİN KRİTİK 4 HAFTA

Son olarak Enes'in cezası nedeniyle forma giyemediği maçta Real Madrid'e 1-0 yenilen Getafe, La Liga'da bitime 4 hafta kala 34 puanla 18. sırada yer alıyor. Düşme hattının bir basamak üstündeki, 17. sıradaki Real Valladolid'in puanı ise 35.

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