Enes Ünal'a öyle bir kulüp talip oldu ki... Dünya devinden çılgın teklif

Getafe'de yükselişe geçen performansıyla İspanya'ya damga vuran Enes Ünal için Premier Lig devi Liverpool devreye girdi. İngiliz ekibinde teknik direktör Jürgen Klopp'un ayrılacak olan Origi'nin yerine Enes Ünal'ı istediği öne sürüldü.

ENES ÜNAL, İSPANYA'YA DAMGA VURDU

Enes Ünal, La Liga gol krallığı yarışında 27 gollü Karim Benzema ve 17 golü bulunan Iago Aspas'ın ardından 3. sırada yer aldı. Milli golcü başarılı performansıyla İspanya'da adından sık sık söz ettirdi.

LİVERPOOL, ENES ÜNAL'I İSTİYOR

İspanya basınında yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig devi Liverpool, Enes Ünal'a talip oldu. İngiliz devinin teknik direktörü Jürgen Klopp, takımdan ayrılacak olan Divock Origi'nin yerine Enes Ünal'ı istiyor.

"3 YIL DAHA SÖZLEŞMEM VAR" DEMİŞTİ

Milli futbolcu geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, "Getafe ile 2025'e kadar sözleşmen var. Bu performansın sonrasında transfer teklifleri alıyor musun?" sorusuna, "Tabii bazı şeyler, bazı ilgiler oluşuyor ama daha sezon bitmedi, çok erken. Benim ve takımım için en önemli şey bu sene ligde kalmak. Ona ulaştıktan sonra oturulur, konuşulur. Kulüp ne istiyor? Çünkü 3 yıl daha sözleşmem var. Serbest kalma bedelim çok yüksek bir rakam. Burada ben ve ailem mutluyuz. O yüzden bu hep birlikte oturulup konuşulacak bir şey." şeklinde cevap vermişti.



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Enes Ünal bu sezon Getafe formasıyla 36 resmi maçın 32'sinde ilk 11'de yer aldı. 25 yaşındaki milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 15 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.