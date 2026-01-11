İSTANBUL 11°C / 2°C
Spor

Enes Ünal'dan kötü haber!

Bournemouth forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, FA Cup maçında sakatlık yaşadı. Milli futbolcu Enes Ünal için açıklama takımın teknik direktöründen geldi.

11 Ocak 2026 Pazar 12:14
Bournemouth forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, uzun süreli sakatlığının ardından yeniden sakatlandı.

Çapraz bağ sakatlığının ardından yavaş yavaş süre bulmaya başlayan Enes Ünal, Newcastle United ile oynanan FA Cup maçında yeniden sakatlandı.

Newcastle United karşılaşmasında mücadeleye ilk 11'de başlayan 28 yaşındaki futbolcu, 28. dakikada sakatlık yaşamasının ardından yerini Evanilson'a bırakmak zorunda kaldı.

HOCASINDAN AÇIKLAMA

Bournemouth Teknik Direktörü Andoni Iraola, maçın ardından Enes Ünal'ın sakatlığıyla ilgili konuştu.

İspanyol teknik adam, "Çapraz bağ sakatlığından sonra onu ilk 11'de oynatmaya karar verdik. Sanırım daha önce 30 dakika kadar oynamıştı. Bu maçta da formunu geliştirmeye devam etmesi için 45-50 dakika oynayabileceğini düşündük. Ancak bizim ve onun için talihsiz bir şekilde, bu form kazanma süreci durmak zorunda kalacak ve bir süre sahalardan uzak kalacak." diye konuştu.

Bournemouth forması altında bu sezon 10 maçta 139 dakika süre bulan Enes Ünal, 1 kez ağları havalandırdı.

