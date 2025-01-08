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Spor

Enes Ünal'dan kötü haber! Çapraz bağları kopan oyuncu sezonu kapattı

Bournemouth forması giyen milli futbolcu Enes Ünal'dan sakatlık haberi geldi. Milli futbolcunun antrenman esnasında çapraz bağlarının koptuğu ve sezonu kapattığı öğrenildi. İşte detaylar...

Haber Merkezi8 Ocak 2025 Çarşamba 15:36 - Güncelleme:
Enes Ünal'dan kötü haber! Çapraz bağları kopan oyuncu sezonu kapattı
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Bournemouth forması giyen milli oyuncu Enes Ünal'dan kötü haber geldi.

Relevo'da yer alan habere göre; Bournemouth forması giyen Enes Ünal, antrenmanda sakatlandı.

Çapraz bağları kopan milli oyuncunun sezonu kapattığı belirtildi.

SAKATLIK GEÇMİŞİ

Bournemouth kariyerindeki ikinci sakatlığını yaşayan milli oyuncu, Mayıs 2024'te ayak parmağından sakatlanmış ve tam 101 gün sahalardan uzak kalmıştı.

Enes Ünal şu ana kadar Getafe, Villarreal ve Twente formaları giydi. Yıldız isim sakatlığı sebebiyle kariyeri boyunca toplam 63 maç kaçırdı.

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