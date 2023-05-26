Enes Ünal'ı yıkan haber! Tam transfer olacakken...

İspanya LaLiga ekiplerinden Getafe forması giyen Enes Ünal, gösterdiği performans ile takımını sırtlamıştı. Ortaya koyduğu pozitif futbol ile birçok takımın dikkatini çeken Enes Ünal, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyordu. Birçok önemli takımın ilk hedefinden biri olan yıldız oyuncu için en önemli aday Sevilla'ydı.

ENES ÜNAL İÇİN BÜYÜK TALİHSİZLİK

İspanya LaLiga'nın 36.haftasında oynanan Real Betis maçının 7.dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Enes Ünal, taraftarları korkutmuştu. Maçın ardından yapılan tetkikler doğrultusunda yıldız oyuncunun çapraz bağlarının koptuğu ve sezonu kapattığı açıklandı.

SEVİLLA'NIN LİSTE BAŞIYDI

Bu sezon Getafe forması altında gösterdiği performans ile beğenileri toplayan Enes Ünal'ın talipleri artmıştı. İspanyol basınında çıkan haberlere göre Sevilla'nın yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istediği ve oyuncunun durumunu yakından takip ettiği öğrenilmişti.

ENES ÜNAL'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Getafe forması ile 38 resmi maça çıkan Enes Ünal, 15 gol atıp 5 de asist yaptı.

Star Gazetesi