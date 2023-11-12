La Liga'da Getafe forması giyen Enes Ünal, 2022-2023 sezonunun son haftalarında Real Betis ile oynanan maçta geçirdiği sakatlığın ardından uzun bir süre futboldan uzak kalmıştı. Çapraz bağ ameliyatı geçiren 26 yaşındaki futbolcu, aradan geçen 6 aydan sonra sahalara dönmeye hazırlanıyor.

ANGEL TORRES DÖNÜŞÜ DUYURDU!



Getafe'de kulübün başkanı Angel Torres, geçtiğimiz hafta oynanan Cadiz maçından önce Enes Ünal ile ilgili soruyu yanıtladı. Yıldız golcünün doktoruyla birlikte Türkiye'ye gideceğini belirten Torres, "10-15 gün tedavisine orada devam edecek. Aralık ayının ikinci haftası takımla çalışmalara başlayacağını düşünüyorum. Ocak ayında dönüşüyle birlikte en iyi transferimiz olacak." yorumunda bulundu.

TARAFTARLAR ÖZLEMLE ENES ÜNAL'I BEKLİYOR

İspanyol basınında yer alan haberde, Getafe Başkanı Angel Torres'in açıklamalarının ardından, milli futbolcunun sahalara adım atacağı günü taraftarların iple çektiğini ve Enes Ünal'ın yine en önemli gol silahı olacağına inandıklarını belirtti.

"TAKIMIN EN ÖNEMLİ PARÇASI"

Haberde ayrıca, başarılı golcünün dönüşünden sonra takımın yıldızlarından Borja Majoral ile yeniden bir uyum yakalayarak. Getafe'yi Avrupa kupalarına katılma konusunda üst sıralara taşıyabileceğine değinildi. Enes Ünal için "takımın en önemli parçası" sözleri sarf edilirken, sakatlık sonrası göstereceği performansın merakla beklendiği yazıldı.

GETAFE PERFORMANSI

İspanyol ekibiyle toplamda 104 resmi maça çıkan Enes Ünal, rakip fileleri 36 kez havalandırırken 8 de gol pası verdi.

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