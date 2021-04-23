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  • Enes Ünal'ın golü Barcelona deplasmanında Getafe'ye yetmedi
Spor

Enes Ünal'ın golü Barcelona deplasmanında Getafe'ye yetmedi

İspanya La Liga'nın 31. haftasında Barcelona, sahasında Getafe'yi 5-2 yendi. Milli yıldız Enes Ünal karşılaşmada takımının ikinci golünü attı.

23 Nisan 2021 Cuma 01:02 - Güncelleme: 23 Nisan 2021 Cuma 01:02
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İspanya La Liga'nın 32. haftasında Barcelona, sahasında Enes Ünal'ın takımı Getafe'yi ağırladı.

Nou Camp'ta oynanan karşılaşmayı Barcelona 5-2 kazanarak üç puanı aldı.

Karşılaşmanın 8. dakikasında Messi'nin golü ile perde açılırken 12. dakikada Lenglet'in kendi kalesine attığı golle skor eşitlendi. 28'de bu kez Getafe'den Chakla kendi kalesine gol atınca Barcelona yeniden öne geçti. Messi 33'te skoru 3-1'e getirerek ilk yarı skorunu belirledi.

İkinci yarıda oyun üstünlüğünü elinde bulunduran Barcelona'ya Enes Ünal golünü kaydetti. 63'te oyuna giren Milli oyuncumuz, 69'da takımına penaltı kazandırdı ve topu ağlarla buluşturdu. 87. dakikada Araujo'nun golüyle skoru 4-2 yapan Barcelona, 90+4. dakikada penaltıdan Griezmann'ın attığı golle skoru 5-2 olarak belirledi.

Bu sonucun ardından Barcelona 68 puana yükseldi, Getafe ise 31 puanda kaldı.

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