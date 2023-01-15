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Spor

Enes Ünal'ın golü mağlubiyete engel olamadı

İspanya La Liga'da milli futbolcumuz Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe, Espanyol'a 2-1 mağlup oldu.

AA15 Ocak 2023 Pazar 18:37 - Güncelleme:
Enes Ünal'ın golü mağlubiyete engel olamadı
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 17. haftasında Getafe sahasında Espanyol'a 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmada konuk takım Espanyol'un gollerini Jose Luis Mato (Dk. 6) ve Javi Puado (Dk.62) atarken, Getafe'nin tek golü 7. dakikada Enes Ünal'dan geldi.

Milli futbolcu Enes, ceza sahasının sol köşesinden topu çok güzel bir vuruşla rakip ağlara gönderirken, bu sezon Getafe formasıyla 5. golünü kaydetti.

İspanyol basını, Atletico Madrid'in Joao Felix'i İngiltere'nin Chelsea takımına verdikten sonra Enes Ünal'ı transfer etmek için girişimde bulunduğunu iddia ediyor.

Ligde 8. yenilgisini alan Getafe 17 puanla 15. sıraya geriledi.

Ligde 10 yıl sonra Getafe deplasmanında kazanan Espanyol ise 17 puana çıkıp averajla 13.lüğe yükseldi.

Diğer yandan karşılaşmanın sonunda Getafeli taraftarlar son haftalarda alınan kötü sonuçlardan teknik direktör Quique Sanchez Flores'i sorumlu tutup, "Quique istifa" diye bağırdı.

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