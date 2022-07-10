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Spor

Enes Ünal'ın transferine Carlo Ancelotti engeli!

Enes Ünal'ı satmayı planlayan Getafe, Türk golcüden gelecek parayla Real Madrid'in forveti Borja Mayoral'i kadrosuna katmak istiyor. Bu transfer operasyonunun önündeki en büyük engel ise Real'in hocası Carlo Ancelotti...

Star Gazetesi10 Temmuz 2022 Pazar 10:15 - Güncelleme:
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Getafe'de parlak bir sezon geçiren ve transfer döneminin popüler isimlerinden biri olan Enes Ünal'ın, İspanyol takımıyla yollarını ayırması gündemde...

ENES ÜNAL'I ATLETİCO MADRİD VE SEVİLLA İSTİYOR

İspanyol basınında çıkan habere göre; Atletico Madrid ve Sevilla gibi La Liga'nın önemli takımlarının transfer listesinde yer alan Türk golcünün satılması halinde Getafe şimdiden B planını hazırlamış durumda.

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ENES ÜNAL'IN YERİNE BORJA MAYORAL

İspanyol takımı eğer Enes'i satmayı başarabilirse hücum hattını Real Madrid'in golcüsü Borja Mayoral ile güçlendirmeyi düşünüyor. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Getafe'de kiralık olarak geçiren Mayoral, La Liga'da 18 maçta 6 gol atmıştı.

ANCELOTTİ, MOYARAL'İ BIRAKMAK İSTEMİYOR

Futbolcunun geçen sezonki performansından memnun olan Getafe Yönetimi, her ne kadar 25 yaşındaki golcünün bonservisini almak istese de Real Madrid'in bu transfere pek sıcak bakmadığı belirtiliyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin gelecek sezon Borja Mayoral'i Karim Benzema'nın alternatifi olarak düşündüğü ve takımda tutmak istediği öğrenildi. Bu durumda Getafe'nin Enes Ünal'ı satma ihtimali de zayıflıyor.

Star Gazetesi

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