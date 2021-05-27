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Spor

Enes Ünal'ın yeni hocası belli oldu

Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe'de teknik direktörlük görevine Michel Gonzalez getirildi.

AA27 Mayıs 2021 Perşembe 12:58 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 12:58
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Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği, İspanya 1. Futbol Ligi kulüplerinden Getafe, teknik direktör Jose Miguel Gonzalez ile anlaştığını duyurdu.

Getafe, yaptığı yazılı açıklamada, "Michel" lakaplı Gonzalez ile iki sezonluk sözleşme imzalandığını bildirdi.

Kariyerinde Sevilla, Malaga, Olympiakos, Marsilya gibi takımları çalıştıran 58 yaşındaki İspanyol teknik direktör, son olarak 2019-2020 sezonunda Meksika'nın Pumas UNAM kulübünde görev aldı.

Michel, 2009-2011 yılları arasında da Getafe'yi çalıştırmıştı.

Bu arada Getafe'nin eski teknik direktörü Jose Bordalas ise Valencia Kulübü ile anlaştı.

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