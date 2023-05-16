İSTANBUL 28°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2023 Salı / 26 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,72
  • EURO
    21,4377
  • ALTIN
    1260.94
  • BIST100
    4589.71
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Enes Ünal'ın yeni talibi Benfica

Getafe'de inanılmaz bir sezon geçiren milli futbolcu Enes Ünal'ın yeni talibi Benfica oldu.

16 Mayıs 2023 Salı 22:59 - Güncelleme:
Enes Ünal'ın yeni talibi Benfica
ABONE OL

Getafe forması giyen milli futbolcumuz Enes Ünal, Benfica'nın radarına girdi.

Portekiz'den Record, Benfica'nın, önemli takımların transfer listesinde yer alan Gonçalo Ramos'un yerine Enes Ünal'ı listesine aldığını yazdı.

Benfica'nın, Feyenoord'dan Meksikalı Santiago Gimenez ile de ilgilendiği ancak Enes Ünal'ın daha ucuz bir çözüm olduğu aktarıldı.

Öte yandan UOL Esporte'de yer alan habere göre ise Getafe, 26 yaşındaki santrfor için 20 milyon euro'luk bonservis bekliyor. Portekiz ve Getafe arasında transfer için temasların başladığı ancak Benfica'nın henüz bir resmi teklif sunmadığı belirtildi.

BAŞKAN'DAN AÇIKLAMA: "BİRÇOK TAKIM ONU İSTEDİ"

Getafe Başkanı Angel Torres, Enes Ünal için, "Enes Ünal çok iyi bir profesyonel ve çok gol atan bir oyuncu. Enes gibi bitirme yeteneğine sahip bir golcüyü bulmak hiç kolay değil. İtalya ve İngiltere'den birçok kulüp onu istedi ancak masada resmi bir teklif yok." sözlerini kullandı.

Getafe'de bu sezon 36 maça çıkan Enes Ünal, 15 kez fileleri havalandırdı. Milli golcünün İspanyol ekibi ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.