Enes Ünal'ın yeni talibi Benfica

Getafe forması giyen milli futbolcumuz Enes Ünal, Benfica'nın radarına girdi.

Portekiz'den Record, Benfica'nın, önemli takımların transfer listesinde yer alan Gonçalo Ramos'un yerine Enes Ünal'ı listesine aldığını yazdı.

Benfica'nın, Feyenoord'dan Meksikalı Santiago Gimenez ile de ilgilendiği ancak Enes Ünal'ın daha ucuz bir çözüm olduğu aktarıldı.

Öte yandan UOL Esporte'de yer alan habere göre ise Getafe, 26 yaşındaki santrfor için 20 milyon euro'luk bonservis bekliyor. Portekiz ve Getafe arasında transfer için temasların başladığı ancak Benfica'nın henüz bir resmi teklif sunmadığı belirtildi.

BAŞKAN'DAN AÇIKLAMA: "BİRÇOK TAKIM ONU İSTEDİ"

Getafe Başkanı Angel Torres, Enes Ünal için, "Enes Ünal çok iyi bir profesyonel ve çok gol atan bir oyuncu. Enes gibi bitirme yeteneğine sahip bir golcüyü bulmak hiç kolay değil. İtalya ve İngiltere'den birçok kulüp onu istedi ancak masada resmi bir teklif yok." sözlerini kullandı.

Getafe'de bu sezon 36 maça çıkan Enes Ünal, 15 kez fileleri havalandırdı. Milli golcünün İspanyol ekibi ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.