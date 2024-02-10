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Spor

Enes Ünal'lı Bournemouth, Fulham'a direnemedi!

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Bournemouth, misafir olduğu Fulham'a 3-1 mağlup oldu.

10 Şubat 2024 Cumartesi 21:24 - Güncelleme:
Enes Ünal'lı Bournemouth, Fulham'a direnemedi!
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Premier Lig 24. hafta maçında Fulham, Bournemouth ile sahasında karşılaştı.

Craven Cottage'de oynanan maçı Fulham, 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 6. dakikada Bobby Reid, 36 ve 52. dakikalarda Rodrigo Muniz'den geldi. Bournemouth'un tek golünü Marcos Senesi 50. dakikada attı.

Bournemouth'un yeni transferi Enes Ünal, 69. dakikada oyuna dahil oldu ve takımıyla ilk maçına çıktı.

Bu sonucun ardından Fulham puanını 29 yaptı. Bournemouth 27 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Bournemouth, Newcastle ile oynayacak. Fulham ise Aston Villa ile oynayacak.

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