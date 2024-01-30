Enes Ünal'lı Getafe evinde galip!

La Liga 22. hafta karşılaşmasında Getafe evinde konuk ettiği Granada'yı 2-0 mağlup etti.

Getafe'ye galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Mason Greenwood ve 36. dakikada Borja Mayoral kaydetti. Granada'da Myrto Uzuni 59. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Getafe'de Milli futbolcumuz Enes Ünal 63. dakikada oyuna dahil oldu.

Getafe bu galibiyetle puanını 29'a çıkartırken, Granada ise 11 puanda kaldı.

Getafe bir sonraki karşılaşmasında sahasında Real Madrid'i ağırlarken, Granada da sahasında Las Palmas'ı konuk edecek.