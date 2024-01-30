İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ocak 2024 Salı / 20 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3547
  • EURO
    32,9453
  • ALTIN
    1983.73
  • BIST100
    8471.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Enes Ünal'lı Getafe evinde galip!

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Getafe, sahasında ağırladığı Granada'yı 2-0 mağlup etti.

30 Ocak 2024 Salı 01:10 - Güncelleme:
Enes Ünal'lı Getafe evinde galip!
ABONE OL

La Liga 22. hafta karşılaşmasında Getafe evinde konuk ettiği Granada'yı 2-0 mağlup etti.

Getafe'ye galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Mason Greenwood ve 36. dakikada Borja Mayoral kaydetti. Granada'da Myrto Uzuni 59. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Getafe'de Milli futbolcumuz Enes Ünal 63. dakikada oyuna dahil oldu.

Getafe bu galibiyetle puanını 29'a çıkartırken, Granada ise 11 puanda kaldı.

Getafe bir sonraki karşılaşmasında sahasında Real Madrid'i ağırlarken, Granada da sahasında Las Palmas'ı konuk edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.