Enes Ünallı Getafe'den Barcelona'ya ağır darbe

AA 18 Ekim 2020 Pazar 00:41 - Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 00:41

Getafe'ye galibiyeti getiren golü 56. dakikada penaltıdan Jaime Mata attı.

Getafe'de yedekte başlayan milli futbolcu Enes Ünal, 70. dakikada Mata'nın yerine oyuna girdi.

Aldığı galibiyetle puanını 10'a çıkaran Getafe, lider Real Madrid ile aynı puana gelerek averajla 2. sırada yer aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon geç oynanan maçlardan dolayı La Liga'nın 1. haftasındaki Real Madrid-Getafe maçı ileri bir tarihe ertelendiğinden her iki takımın birer maçı eksik bulunuyor.

La Liga'da iki maçı eksik olan Barcelona ise 7 puanla 9. sıraya geriledi.

La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid'in sahasında Cadiz'e 1-0 yenilmesinden sonra Barcelona da haftayı puansız kapattı.