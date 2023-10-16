İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2023 Salı / 3 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,8676
  • EURO
    29,4731
  • ALTIN
    1720.09
  • BIST100
    7934.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Engin Fırat'lı Kenya, Rusya ile berabere kaldı
Spor

Engin Fırat'lı Kenya, Rusya ile berabere kaldı

Teknik direktörlüğünü Engin Fırat'ın yaptığı Kenya Milli Takımı, Antalya'da oynanan hazırlık maçında Rusya ile 2-2 berabere kaldı.

IHA16 Ekim 2023 Pazartesi 23:00 - Güncelleme:
Engin Fırat'lı Kenya, Rusya ile berabere kaldı
ABONE OL

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri öncesi hazırlıklarını sürdüren Kenya Milli Takımı, Rusya ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Antalya Titanic Spor Kompleksi'nde oynanan maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Kenya Milli Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat mücadeleye; Byrne Odhiambo, Amos Nondi, Joseph Okumu, Johnstone Omurwa, Erick Ouma, Richard Odada, Anthony Akumu, Kenneth Muguna, Rooney Onyango, Masud Juma, Michael Olunga 11'i ile başladı.

Rusya, 8. dakikada Alexander Sobolev'in golüyle öne geçerken, Afrika temsilcisi 16. dakikada Anthony Akumu'nun attığı golle yanıt verdi. Kenya, 36. dakikada ise Masoud Choka'nın golüyle üstünlüğü sağladı. İlk yarısı 2-1 Kenya lehine biten maçta Ivan Oblyakov, 89. dakikada kaydettiği golle sonucu tayin etti.

Kenya Milli Takımı, Kasım 2023'te başlayacak 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri F Grubu'nda Fildişi Sahili, Gabon, Gambiya, Burundi ve Seyşeller'e karşı mücadele edecek.

  • Kenya Milli Takımı
  • Hazırlık Maçı
  • Engin Fırat

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.