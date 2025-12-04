Engin Fırat: Türk futbolunun burada olmaması ciddi bir kayıptır

Katar'da düzenlenen Arap Kupası'nı yerinde takip eden Teknik Direktör Engin Fırat, futbol atmosferini ve Türk futbolunun bu sahnedeki yokluğunu değerlendirdi.

"HER STAT ÖZEL BİR TEMA İLE YAPILMIŞ"

Organizasyondaki her stadın özel bir konseptle inşa edildiğini dile getiren Fırat, "Hiçbiri birbirine benzemiyor. Al Bayt Stadı geleneksel bir Arap çadırını andırıyor, ama içinde en ileri teknoloji var. Modern ile geleneğin bu kadar uyumlu birleştiği başka bir yer dünyada gerçekten yok. Her stat çevresinde kurulan fan zone'lar olağanüstü ilgi görüyor. Maçtan saatler önce başlayan bir festival havası var. Futbol burada sadece 90 dakika değil, bütün güne yayılan bir kültür" ifadelerini kullandı.

"BİR ŞEHİRDE GÜNDE 3 MİLLİ MAÇ, HEPSİ DERBİ GİBİ"

Doha'da aynı gün 3 milli maç oynandığına dikkat çeken Fırat, "Üstelik hepsi adeta bir derbi atmosferinde oynanıyor. Arap rekabeti son derece sert ve duygusal. Cezayir - Sudan maçında bile 35 binin üzerinde seyirci vardı. Bu rakam birçok Avrupa ligi için bile çok yüksek" şeklinde konuştu.

"U17 DÜNYA KUPASI BİTTİ, ARAP KUPASI BAŞLADI, ŞİMDİ DE FIFA FİNALİ GELİYOR"

Engin Fırat, Katar'ın üst üste birçok önemli organizasyona ev sahipliği yaptığına değinerek, "Daha birkaç gün önce U17 Dünya Kupası vardı, şimdi Arap Kupası oynanıyor ve birkaç gün sonra 2025 FIFA Intercontinental Cup finali yine burada yapılacak. Üstelik Paris Saint-Germain sahada olacak. Bu tempo, bu süreklilik ve bu istikrar gerçekten olağanüstü. Katar futbolundaki bu büyük çıkış ve sürdürülebilir başarı tesadüf değil. Katar Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Mansoor Al Ansari'nin bu süreçte çok büyük payı var. Kendisi sadece Katar için değil, FIFA içinde de çok güçlü bir ağırlığa sahip, sözü dinlenen bir isim. Böyle vizyoner yöneticiler işin başında olduğu sürece bu organizasyonların daha da büyümesi kaçınılmaz" ifadelerini kullandı.

"TÜRK FUTBOLUNUN BURADA OLMAMASI, DÜNYADAN NE KADAR UZAK OLDUĞUMUZU GÖSTERİYOR"

Söz konusu organizasyonlarda Türk futbolundan hiç kimsenin bulunmamasını eleştiren Fırat, "Türk futbolunun bu büyük organizasyonlarda tribünde ya da kulislerde yer almaması, aslında çok daha büyük bir gerçeği ortaya koyuyor; dünya futbolundan ne kadar uzaklaştığımızı. Burada futbol sadece maçtan ibaret değil; ilişkiler kuruluyor, projeler konuşuluyor, geleceğin transferleri planlanıyor. Bu fotoğrafın içinde yer almamak, uzun vadede Türk futbolu adına çok ciddi bir kayıptır. Açık konuşmak gerekirse, Türk futbolunda bu tablo kimin umurunda? Bugün milyonlarca dolarlık transferler sosyal medya videoları üzerinden, 3-4 dakikalık kliplerle yapılıyor. Kimsenin dünyadaki yeni yeteneklerden, gelişen futbol pazarlarından gerçek anlamda haberi yok. Ne yazık ki birçok teknik adam ne futbolun küresel gelişimini yakından takip ediyor ne de transfer dönemleri için ciddi bir oyuncu portföyü oluşturuyor. Oysa modern futbolda başarı; sahayı, pazarı, oyuncuyu ve trendleri birlikte okuyabilmekten geçiyor" cümlelerine yer verdi.

"DÜNYA FUTBOLUNUN BUGÜNÜ DE GELECEĞİ DE ŞU AN DOHA'DA"

55 yaşındaki teknik direktör, "Dünya futbolunun nabzı şu anda Doha'da atıyor" diyerek, şunları dile getirdi:

"Bugün futbolun organizasyonu, pazarı, ekonomisi ve vizyonu burada şekilleniyor. Bu tempoyu, bu vizyonu ve bu rekabeti yerinde görmeden çağdaş futbolu anlamak mümkün değil."