Engin Fırat: Türkiye doğru disiplinle oynarsa Gürcistan maçını kazanabilir

Teknik Direktör Engin Fırat, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 4 Eylül'de oynayacağı Gürcistan maçını değerlendirdi. Gürcistan'ın zorlu bir rakip olduğunun altını çizen Fırat, "Gürcüler özellikle Tiflis'te çok tempolu ve agresif oynuyorlar. Khvicha Kvaratskhelia önderliğinde sol tarafları Avrupa'nın en tehlikeli kanatlarından biri. Ancak Gürcistan için önemli bir kayıp var; Otar Kiteishvili sakatlığı nedeniyle kadroda yok. Bu Türkiye için avantaj, çünkü sol tarafın pas trafiğini ayarlayan ve oyunun temposunu belirleyen oyuncu eksilmiş durumda. Gürcistan yine tehlikeli ama bağlantıları zayıfladı. Türkiye doğru disiplinle oynarsa bu deplasmandan galibiyetle çıkabilir" dedi.

"GÜRCİSTAN'IN OMURGASI DÖRT OYUNCU ÜZERİNE KURULU"

Gürcistan'ın kaliteli oyunculara sahip olduğuna değinen Engin Fırat, "Hiç şüphesiz en büyük tehdit Khvicha Kvaratskhelia. Bire birde fark ortaya koyan, oyunun gidişatını tek başına değiştirebilecek kapasitede bir yıldız. Hem driplingleriyle rakibi eksiltiyor hem de asist ve gol katkısıyla Gürcistan'ın skor yükünü çekiyor. Georges Mikautadze ceza sahasında çok etkili, fırsatçı bir forvet. Az pozisyonda bile gol bulabiliyor. Kochorashvili orta sahada tempoyu yükselten, oyunun iki yönünü oynayabilen değerli bir oyuncu. Kalede ise Giorgi Mamardashvili var. Refleksleriyle Avrupa'nın en güvenilir kalecilerinden biri. Bu isimler sadece bireysel yetenek değil, takımın oyun planında da kritik. Gürcistan, Kvaratskhelia üzerinden sol kanadı sürekli zorlayarak orada üçgenler kuruyor. Mikautadze bu oyunların sonucunda ceza sahasında son vuruşu yapan isim oluyor. Mamardashvili ise geride güvence, takımı oyunda tutan kaleci. Yani Gürcistan'ın omurgası bu dört oyuncu üzerine kurulu" ifadelerini kullandı.

"ÖNDE YAPILACAK DOĞRU PRESLE GÜRCİSTAN'I HATAYA ZORLAYABİLİRİZ"

Türkiye'nin Gürcistan'a karşı en büyük kozunun tempoyu kontrol etmek ve boşlukları değerlendirmek olacağını aktaran deneyimli çalıştırıcı, "Gürcü stoperler ağır, onların arkasına yapılacak koşular mutlaka tehlike oluşturur. Bu yüzden hızlı kanatlarımız ve merkezden sarkacak koşular çok değerli. Ama en çok dikkat edilmesi gereken nokta Gürcistan'ın geçiş oyunu. Çok çabuk çıkıyorlar, 6-8 saniyede kalemize gelebiliyorlar. Top kaybında doğru pozisyon almak, özellikle beklerin arkada bıraktığı boşlukları kapatmak hayati önem taşıyor. Önde yapılacak doğru presle Gürcistan'ı hataya zorlayabiliriz ama arkada dengeyi kaybedersek cezayı keserler. Türkiye disiplinli savunma ve akıllı geçişlerle oynarsa bu maçı kazanabilir" diye konuştu.

"GÜRCİSTAN'IN FUTBOLCU ÜRETME BAŞARISINI GÖRMEK LAZIM"

Gürcistan futbolunun son dönemde önemli futbolcular yetiştirdiğini vurgulayan Fırat, "Gürcistan'ın futbolcu üretme başarısını görmek lazım. Ama asıl mesele bizde. Türkiye'de nasıl bir scouting anlayışı var ki, yanı başımızdaki ülkede yetişen dünya starlarını bile göremiyoruz? Kvaratskhelia, Mamardashvili gibi isimler Avrupa'ya giderken çok düşük maliyetlerle alınabilirdi. Biz bunları kaçırdık. Asıl sorgulanması gereken nokta budur. Aslında mesele sadece Gürcistan'ın yıldız oyuncu üretmesi değil; asıl mesele bizim bu oyuncuları neden göremediğimiz. Kvaratskhelia, Davitashvili, Mamardashvili ve Kochorashvili'nin hepsi 21 yaşına kadar Gürcistan'da oynadılar. Transfer edilebilecek durumdaydılar, ama Türk kulüpleri hiç ilgi göstermedi. Napoli Kvaratskhelia'yı 10 milyon Euro'ya aldı, PSG'ye 70 milyona satıldı. Mamardashvili bedavaya Valencia'ya gitti, şu an 40 milyon Euro değerinde. Neden göremedik? Çünkü bizde gerçek bir scouting sistemi yok. Bizim kulüplerin çoğu hala menajerlerin dayattığı oyunculara bakıyor. Halbuki Batum, Trabzon'a 200 km. Burnumuzun dibindeki yıldızlara bakmadık ama Afrika'ya, Brezilya'ya uçaklarla gidildi. Önyargı ve cesaret eksikliği de eklenince, 20 yaşındaki Gürcüye 2 milyon Euro veremeyen kulüp, 30 yaşındaki sıradan yabancıya 5 milyon Euro maaş ödedi. İşte bu zihniyet yüzünden Türkiye fırsatları kaçırdı" cümlelerine yer verdi.

"KVARATSKHELİA, GALATASARAY VEYA FENERBAHÇE'DE OLMALIYDI"

Türk kulüplerinin scouting sistemini eleştiren Engin Fırat, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Kvaratskhelia, Galatasaray veya Fenerbahçe'de olmalıydı, PSG'de değil! Ama göremedik. Bir zamanlar Gürcistan'dan gelen futbolcular Süper Lig'i büyülüyordu. Shota Arveladze 1990'larda Trabzonspor'da gol kralı oldu, sonra Ajax'a gidip Avrupa efsanesi yazdı. Ama Kvaratskhelia farklı bir hikaye. 2022'de Dinamo Batumi'deydi, Trabzon'a sadece 200 km mesafedeydi. Napoli 10 milyon Euro ödedi, PSG'ye 70 milyona satıldı. Bizim kulüplerden tek teklif bile yoktu. Üstelik bu oyuncular 15-16 yaşında keşfedilip alınmadılar, 21 yaşında Gürcü liginde banko oynarken transfer oldular. Yani bizim kulüplerin yapması gereken tek şey bu ligi takip etmekti. Ama bakmadılar. Bunun sorumluluğunu kim alacak? Sevgili taraftarlar, bu soruyu siz sorun. Neden 90'larda Arveladze'leri bulabildik ama 2020'lerde Kvaratskhelia'yı, Mamardashvili'yi göremedik? Neden komşu Gürcistan'daki yıldızlar elimizden kaçarken, Afrika'dan ve Brezilya'dan başarısız yabancılar alındı? Neden burnumuzun dibindeki yetenekleri görmediniz? Bu düzen değişmezse, yeni Arveladze'ler, yeni Kvaratskhelia'lar, yeni Mamardashvili'ler yine Avrupa'ya gidecek. Bizim taraftarımız ise her hafta 'neden bizde değil?' diye hayıflanacak."