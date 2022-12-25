Enis Bardhi: Zirve için mücadele edeceğiz

Trabzonspor'da Enis Bardhi, Fenerbahçe karşısında alınan 2-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

Makedon futbolcu, şu ifadeleri kullandı;

Kazandığımız için çok mutluyuz. Her maçı kazanmak için uğraşıyoruz. Böyle önemli bir maçı kazandığımız için ekstra mutluyuz. Her maç için mücadele ediyoruz. Şampiyonluk mücadelesinde zor olacağını biliyoruz. Ama şunun farkında olabilirsiniz; zirve için mücadele edeceğiz.

ENIS BARDHI'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Trabzonspor formasıyla şu ana kadar 21 resmi maça çıkan Enis Bardhi, bunların 10'unda ilk 11'de yer aldı. Kuzey Makedonyalı oyuncu, bu karşılaşmalarda 4 golle takımına katkıda bulundu.