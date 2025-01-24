Enis Bardhi'nin yeni adresi Bodrum FK

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Bodrum FK, Okita transferinin ardından Bardhi'yi de renklerine bağladı. 2022 yılında transfer olduğu Trabzonspor ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Bardhi, bordo-mavili formayla 73'ü Süper Lig olmak üzere toplam 97 karşılaşmada 14 gol, 7 asist yaptı.

Bardhi, yeşil-beyazlı ekipte 10 numaralı formayı giyecek.

"Sizlerle birlikte bu takım çok özel şeyler başaracak"

Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, taraftarlara seslenerek, "Sizler bu takımın itici gücüsünüz, en büyük motivasyon kaynağımızsınız. Enis Bardhi gibi önemli bir oyuncuyu sizlerin desteğiyle aramıza kattık. Sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden bir ekip kurmak için çalışıyoruz ve kısa süre içinde 2-3 transfer daha açıklayacağız. Ancak sadece saha içi değil, saha dışı mücadelede de adil bir ortam istiyoruz. Hakem kararlarının adaletli olduğu bir ligde, birlikte çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inancımız tam. Sizlerle birlikte bu takım çok özel şeyler başaracak" ifadelerini kullandı.