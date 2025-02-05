Enis Destan: Bu bize, Trabzonspor'a yakışmayan bir skor

Trabzonspor'da Enis Destan, kupadaki İskenderunspor karşılaşması sonrası konuştu.

Enis Destan, "Öncelikle rakibimizi tebrik ederiz. 2 kere öne geçtiler. Bu bize, Trabzonspor'a yakışmayan bir skordu. İlk yarıda net pozisyonlara girdik. Bunları değerlendirsek farklı olabilirdi. Futbol bu. Neden iyi gitmediğini analizlerle göreceğiz. İskenderunspor'u tekrar tebrik ediyorum." dedi.

Hücum hattındaki rekabeti değerlendiren Enis Destan, "Ben kendime güveniyorum. Oynayan arkadaşlar da iyi gidiyor. Antrenmanlarda herkes yüzde yüzünü veriyor. Ben Trabzonspor formasını terletmek istiyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum şans bulduğumda Kararı hocamız verecek." diye konuştu.