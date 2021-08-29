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Spor

Enis Destan, Salzburg için Avusturya'ya gitti

Altınordu'nun 19 yaşındaki golcüsü Enis Destan, Salzburg ile transfer görüşmesi yapmak için Avusturya'ya gitti.

DHA29 Ağustos 2021 Pazar 11:53 - Güncelleme: 29 Ağustos 2021 Pazar 11:54
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Altınordu'nun genç yıldızı Enis Destan, takımının İstanbulspor ile oynayacağı maç için geldiği İstanbul kampından ayrıldı. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan golcü futbolcu, transfer görüşmeleri yapmak için Avusturya'ya gitti.

Avusturya Ligi ekibi Salzburg, genç futbolcu için 2.5 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 30 pay teklif etmesi üzerine kulübü Altınordu oyuncuya transfer görüşmeleri için izin verdi. 19 yaşındaki oyuncu bugün takımının kampından ayrılarak transfer görüşmeleri için Avusturya'ya gitti. Almanya ve Avusturya'dan bir çok teklif alan Enis Destan, Salzburg ile anlaşma sağlayamaması durumunda diğer teklifleri değerlendirecek. Avusturya'dan bir takımın daha Destan ile ciddi şekilde ilgilendiği ve resmi teklif yapacağı öğrenildi.

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