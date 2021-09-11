İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2021 Cumartesi / 4 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4566
  • EURO
    10,0451
  • ALTIN
    486.111
  • BIST100
    1438.72
Spor

Enis Destan, Salzburg'la anlaşamadı

Altınordu'nun genç golcüsü Enis Destan, Salzburg'la anlaşamayınca İzmir'e geri döndü. Avrupa'dan birçok kulübün talip olduğu Enis'in ara transfer döneminden takımdan ayrılması bekleniyor.

DHA11 Eylül 2021 Cumartesi 15:21 - Güncelleme: 11 Eylül 2021 Cumartesi 15:21
ABONE OL

Avusturya Ligi ekibi Salzburg ile görüşmek için takım kampından ayrılan Altınordu'nun genç yıldızı Enis Destan, Avusturya ekibiyle anlaşma sağlayamadı ve Altınordu'ya geri döndü.

Salzburg'un 2,5 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 30 pay teklif etmesi üzerine Altınordu, Enis Destan'a transfer görüşmeleri için izin verdi. Salzburg ile görüşmek için takım arkadaşlarıyla vedalaşan golcü futbolcu, kulüp ile anlaşma sağlayamayınca transferi ertelendi.

Süper Lig'de Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de son anda gündemine aldığı ve transferi devre arasına ertelenen 19 yaşındaki futbolcuya Avrupa'dan birçok kulüp oyuncuya talip. Almanya, Avusturya, Hollanda ve Belçika'dan ciddi teklifler aldığı öğrenilen Enis Destan'ın devre arasına takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Geçen sezonu 12 gol 3 asist ile tamamlayan ve bu süreçte milli takım kadrosuna da davet edilen Destan, U21 Avrupa Futbol Şampiyonası İskoçya karşılaşmasında oyuna sonradan girerek fileleri havalandırdı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.