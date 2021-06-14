İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Haziran 2021 Pazartesi / 4 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3445
  • EURO
    10,1125
  • ALTIN
    498.032
  • BIST100
    1463.42
Spor

Enis Destan'a Leipzig kancası

Altınordu'nun genç forveti Enis Destan'a Alman kulübü Leipzig talip oldu. İzmir kulübü, Enis için 3 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 30 pay istiyor.

DHA14 Haziran 2021 Pazartesi 13:09 - Güncelleme: 14 Haziran 2021 Pazartesi 13:09
ABONE OL

TFF 1'inci Lig'de geçen sezon sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Altınordu'nun genç forveti Enis Destan'la Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'in ilgilendiği öğrenildi. Bundesliga'da sezonu ikinci sırada tamamlayarak yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Alman kulübünün 18 yaşındaki golcü için nabız yokladığı ifade edildi. Kırmızı-lacivertli formayla ligde 29 karşılaşmada 13 gol, 3 asistle oynayan Enis için yönetimin 3 milyon Euro bonservis ücreti ve bir sonraki transferinden yüzde 30 pay istediği bildirildi.

RB Leipzig yönetiminin önümüzdeki günlerde Almanya'da Altınordulu kurmaylarla bir araya gelerek temasları sıklaştıracağı ifade edildi. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın gelişimini sürdürmesi için Avrupa'ya göndermeyi planladığı Enis, Süper Lig kulüplerinden Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da listesinde yer alıyor. Ümit Milli Takım'ın yanı sıra bir kez A Milli Takım'a davet edilen genç santrfor da kariyerini Bundesliga'da sürdürmek istiyor. Altınordu daha önce 2016'da milli stoper Çağlar Söyüncü'yü Bundesliga takımı Freiburg'a göndermişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.