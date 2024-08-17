Trabzonspor'un genç oyuncusu Enis Destan'ın annesi Gül Destan, teknik direktör Abdullah Avcı hakkında çok sert bir paylaşım yaptı.

"DÜNYAYI DAR EDERİM"

Abdullah Avcı'ya seslenen Gül Destan, "Sayın hocam, buradan sesleniyorum, oğlum Enis ile aranızda ne sorun var? Enis oynamak istiyor, siz son 5 veya 10 dakika süre veriyorsunuz. O yetmiyor bir de ters konuşuyorsunuz. Takım kaç haftadır yeniliyor. Enis son derece üzgün, bir de siz üzerine gidiyorsunuz, neden? Enis'in kılına zarar gelirse dünyayı dar ederim, bunu herkes bilsin!" dedi.

"ENİS'E HAKARET EDEMEZSİNİZ!"

Enis'in takımın 1. forveti olması gerektiğini söyleyen Destan, "Enis pırıl pırıl, yetenekli pivot santrfor. Süre verildiği takdirde elinden gelenin fazlasını yapıyor. Lakin diğerlerinin 90 dakika süre alıp da hiç katkıda bulunmadığı gibi Enis takım için sahada savaş verirken hakemle tartışabilir, gayet normal. Takımı önemsemese, değer vermese umurunda bile olmaz. Bunun için bahanelere sığınıp da Enis'e hakaret edemezsiniz. Siz, defalarca arayarak Enis'i transfer ettiniz. Şimdi neden bu şekilde davranıyorsunuz. "Diğerini 90 dakika, Enis'i 5 dakika" sizin adaletiniz bu mu? Enis'in takımın 1. forveti olması gerekirken..." ifadelerini kullandı.

"OĞLUMLA UĞRAŞMAYIN, SİZİNLE DE UĞRAŞIRLAR"

Son olarak Avcı için sert ifadeler kullanan Destan, "Sizlere diyorum ki; Oğlumla uğraşmayın sonra sizinle de uğraşırlar, bilmem anlatabildim mi! Oğlunuz yaşında, bir baba gibi davranın kaybetmezsiniz, kazanırsınız." diyerek sözlerini noktaladı.