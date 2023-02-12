Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma yol açan depremlerde en çok etkilenen bölgelerden Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde arama - kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, taramalar sırasında Yunus Kaya apartmanı yıkıntıları arasında hayat belirtisine rastladı. Ses teması kurulmasının ardından çalışmalarını burada yoğunlaştırdı.

Ekipler, yoğun uğraşlar sonucu ulaştığı Semih'i depremin 156'ncı saatinde kurtarmayı başardı. İlk kontrolleri yapılan Semih, helikopter ambulansla Gaziantep'e sevk edilirken, istekleri de sıraladı. Galatasaray taraftarı olduğunu Icardi ve Muslera hayran olduğunu ifade eden Semih, ayrıca, "Çok susadım bir damacana su istiyorum. Çilekli dondurma da istiyorum." dedi. Görevliler tüm isteklerinin yerine getirileceğini ancak, bunun için biraz sabırlı olması gerektiğini ifade etti.

MUSLERA İLE GÖRÜŞTÜ



Galatasaraylı yöneticilerin çabasıyla Semih, Fernando Muslera ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Muslera yanında çevirmen olmadan Semih ile iletişim kurdu.

Semih, Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'dan forma istedi, Muslera da söz verip formayı göndereceğini söyledi.

İşte o anlar: