İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2023 Pazar / 22 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8367
  • EURO
    20,1236
  • ALTIN
    1128.82
  • BIST100
    4505.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Enkazdan 156 saat sonra kurtarılmıştı! Semih'in Fernando Muslera hayali gerçek oldu
Spor

Enkazdan 156 saat sonra kurtarılmıştı! Semih'in Fernando Muslera hayali gerçek oldu

Gaziantep'te deprem enkazından 156 saat sonra kurtarılan 9 yaşındaki Semih İnce hayranı olduğu Galatasaraylı Fernando Muslera ile telefonda görüştü.

12 Şubat 2023 Pazar 23:02 - Güncelleme:
Enkazdan 156 saat sonra kurtarılmıştı! Semih'in Fernando Muslera hayali gerçek oldu
ABONE OL

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma yol açan depremlerde en çok etkilenen bölgelerden Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde arama - kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, taramalar sırasında Yunus Kaya apartmanı yıkıntıları arasında hayat belirtisine rastladı. Ses teması kurulmasının ardından çalışmalarını burada yoğunlaştırdı.

Ekipler, yoğun uğraşlar sonucu ulaştığı Semih'i depremin 156'ncı saatinde kurtarmayı başardı. İlk kontrolleri yapılan Semih, helikopter ambulansla Gaziantep'e sevk edilirken, istekleri de sıraladı. Galatasaray taraftarı olduğunu Icardi ve Muslera hayran olduğunu ifade eden Semih, ayrıca, "Çok susadım bir damacana su istiyorum. Çilekli dondurma da istiyorum." dedi. Görevliler tüm isteklerinin yerine getirileceğini ancak, bunun için biraz sabırlı olması gerektiğini ifade etti.

MUSLERA İLE GÖRÜŞTÜ

Galatasaraylı yöneticilerin çabasıyla Semih, Fernando Muslera ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Muslera yanında çevirmen olmadan Semih ile iletişim kurdu.

Semih, Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'dan forma istedi, Muslera da söz verip formayı göndereceğini söyledi.

İşte o anlar:

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.