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Spor

Enner Valencia ayrılıyor mu? Menajerinden açıklama geldi!

Fenerbahçe'de forma giyen Enner Valencia'nın Brezilya ekibi Internacional ile anlaşmaya vardığı ileri sürülmüştü. Transfer iddiaları hakkında Enner Valencia'nın menajerinden açıklama geldi. İşte detaylar...

23 Şubat 2023 Perşembe 18:52 - Güncelleme:
Enner Valencia ayrılıyor mu? Menajerinden açıklama geldi!
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Fenerbahçe formasıyla bu sezon inanılmaz bir performans ortaya koyan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Enner Valencia'ya Brezilya'dan takip olduğu iddia ediliyordu.

Brezilya temsilcisi Internacional'in, Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Enner Valencia ile görüştüğü belirtilmişti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; golcü oyuncu Brezilya ekibiyle anlaştı. Lig bitiminde sarı-lacivertli ekipten ayrılacak olan Ekvadorlu golcü, Brezilya Serie A ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayacak. 2025 yılına kadar sözleşme imzalayacak olan Valencia, Süper Lig'de gol krallığında zirvede yer alıyor.

INTERNACİONAL'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Öte yandan Internacional Başkanı Alessandro Barcellos, Valencia için, "Enner Valencia, uzun süredir takip ettiğimiz bir oyuncu. Valencia'da bizim oyun tarzımıza uygun değerler buluyoruz. Dünya futbolunda yükselişte olan bir isim. Hala çalışıyoruz. İmzalanmış bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de bu sezon 30 maça çıkan Valencia, 23 kez fileleri havalandırdı.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Golcü futbolcunun menajeri Chalo Vargas, Valencia'nın Internacional ile anlaştığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Vargas, "Brezilya'dan hiçbir kulüple sözleşme imzalamadık. Fabrizio'yu tanımıyorum. Bu haberler doğru değil. Fenerbahçe ile görüşmeye devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

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