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Spor

Enner Valencia: ''Bu forma için her şeyimi vereceğim''

Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia imzanın ardından açıklamalarda bulundu. Ekvadorlu golcü Fenerbahçe taraftarına destekleri için teşşekkür etti.

28 Ağustos 2020 Cuma 21:01 - Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 21:01
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Fenerbahçe'nin 3 yıllık sözleşme imzaladığı Ekvadorlu golcü Enner Valencia, tören sonrasında açıklamalarda bulundu. 

30 yaşındaki futbolcu, "Bu kadar büyük ve harika bir camianın bir parçası olmaktan mutluyum. Türkiye'ye geldiğim için çok mutluyum." dedi.

ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

Tek hedefin şampiyonluk olduğunu belirten golcü isim, "Fenerbahçe gibi büyük bir camiada olmak şampiyonluğu gerektirir. Bunun için gerekli çalışmaları yapacağım, ligin ilk haftasından itibaren başarılı olacağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Elinden gelen her şeyi yapacağını kaydeden Valencia, "Buraya gelme aşamasında bana çok mesaj atan ve çağıran Fenerbahçe taraftarlarına teşekkürlerimi iletiyorum. Bu forma için her şeyimi vereceğim." diye konuştu.

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