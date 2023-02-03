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Spor

Enner Valencia bu sezon ligde 20. golünü attı

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Enner Valencia, ligde 20. kez golle buluştu.

IHA3 Şubat 2023 Cuma 00:23 - Güncelleme:
Enner Valencia bu sezon ligde 20. golünü attı
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Fenerbahçe'nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia, bu sezon Süper Lig'de 20. golüne imza attı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Mücadeleye 11'de başlayan Enner Valencia, takımın tek golünü kaydetti. Etkili bir oyun ortaya koyan Valencia, 88. dakikada Willian Arao'nun derinlemesine pasında ceza sahası içine sağ çaprazdan girerek yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. Süper Lig'de gol krallığı listesinde zirvede yer alan 33 yaşındaki forvet, Adana Demirspor ağlarına attığı golle gol sayısını 20'ye yükseltti.

Bu sezon 18 lig maçında 20 gole ulaşan Valencia'nın, UEFA Avrupa Ligi'nde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor.

12 YIL SONRA BİR İLK

2010-2011 sezonunda Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 28 gol kaydeden Alex de Souza'dan sonra, bir sezonda 20 gol barajını geçen ilk futbolcu Valencia oldu.

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