İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2023 Pazar / 13 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8921
  • EURO
    20,0968
  • ALTIN
    1126.84
  • BIST100
    5212.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Enner Valencia bu sezonki 23. golünü attı
Spor

Enner Valencia bu sezonki 23. golünü attı

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'de Enner Valencia, bu sezonki 23. golünü attı.

4 Mart 2023 Cumartesi 23:49 - Güncelleme:
Enner Valencia bu sezonki 23. golünü attı
ABONE OL

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia, bu sezon Süper Lig'de 23. golüne imza attı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta maçında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik sonuçla galip ayrıldı. Mücadeleye 11'de başlayan Enner Valencia, takımın ilk golünü kaydetti. 5. dakikada Lincoln'ün ortasında iyi yükselen Valencia, kafayla topu kaleci Bilal'in solundan ağlara gönderdi. Ligde son 4 maçta 8. golüne imza atan Valencia, müsabakada yerini 87. dakikada Serdar Dursun'a bıraktı.

Sarı-lacivert forma altında 100. maçına çıkarak 'dalya' diyen ve Fenerbahçe tarihindeki en golcü 10. isim olan tecrübeli oyuncu, Süper Lig'de gol krallığı listesinde de zirvede yer alıyor.

Bu sezon 20 lig maçında 23 gole ulaşan Valencia'nın UEFA Avrupa Ligi'nde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.