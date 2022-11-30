Enner Valencia: Bunu beklemiyorduk

Ekvador'un Senegal karşısında 2-1 mağlup olmasının ardından Enner Valencia konuştu.

TRT Spor'a konuşan ve turnuvaya veda etmelerini değerlendiren 33 yaşındaki futbolcu, "Beklentileri karşılamak istiyorduk. Bizim için çok zor bir an, bunu beklemiyorduk. Bugüne kadar yaptıklarımızdan dolayı çok mutlu ve heyecan doluyduk. Ama bugün başaramadık." dedi.

Senegal'e 2-1 mağlup olan Ekvador, rakibinin 2 puan gerisinde kalarak Dünya Kupası'nda üst tura çıkamadı.

2022 Dünya Kupası'nda Katar'a iki, Hollanda'ya bir gol atan Enner Valencia turnuvayı 3 gol ile tamamladı.