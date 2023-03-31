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Spor

Enner Valencia, derbide sahada olacak

Spor Toto Süper Lig'in 27.haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia sahada olacak.

Sabah31 Mart 2023 Cuma 09:27 - Güncelleme:
Enner Valencia, derbide sahada olacak
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Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde 25 gole imzasını atan Enner Valencia, yaşadığı ağır sakatlığa rağmen Beşiktaş derbisinde sahadaki yerini alacak.

İŞİNE DÖRT ELLE SARILDI

İşine dört elle sarılan 33 yaşındaki Ekvadorlu yıldız, sezon başından bu yana yaptığı fedakârlıklarla farkını ortaya koydu.

"EN AZ 3 HAFTA" DEMİŞLERDİ

Diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması yaşayan ve en az 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen tecrübeli oyuncu, uyguladığı tedavi programlarıyla dönüşünü öne çekti.

İDMANSIZ BİLE MAÇA ÇIKTI

Valencia daha önce de grip olmasına rağmen hiç idmana katılmadan Giresun maçına 11 başlamıştı.

TATİLLERİNİ YARIDA KESTİ

Sezon başında milli takımda olmasına ve tatil hakkı bulunmasına rağmen kampa gelmeyi tercih etmişti. Aynı şekilde Dünya Kupası dönüşünde de tatilini kısa kesmeyi tercih etmişti.

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