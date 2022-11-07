İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Kasım 2022 Pazartesi / 13 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5096
  • EURO
    18,57
  • ALTIN
    996.542
  • BIST100
    4331.66
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Enner Valencia: Dünya Kupası değil, aklımda sadece Fenerbahçe var
Spor

Enner Valencia: Dünya Kupası değil, aklımda sadece Fenerbahçe var

Süper Lig'in 13. haftasında evinde Sivasspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe'de Enner Valencia, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

7 Kasım 2022 Pazartesi 22:43 - Güncelleme:
Enner Valencia: Dünya Kupası değil, aklımda sadece Fenerbahçe var
ABONE OL

Fenerbahçe'nin, Sivasspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada tek golü atan Enner Valencia, karşılaşma sonrası görüşlerini aktardı.

Enner Valencia, "Sivasspor'u iyi tanıyoruz, zor olacağını biliyorduk. 10 kişi kalınca, işler daha zor oldu. Kalitemizi ve 3 puan almamız gerektiğini biliyorduk. Bu şekilde de oldu." dedi.

Ekvadorlu golcü, sözlerini, "Dünya Kupası değil, aklımda sadece Fenerbahçe var. Giresunspor maçını da kazanmak istiyoruz. Sonrasında Dünya Kupası'nı düşüneceğiz. Hollanda'daki 'Valencia'ya dikkat etmeliyiz' haberleri mutluluk verici." diye tamamladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.