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Spor

Enner Valencia, Dünya Kupası'na damga vurdu

2022 Dünya Kupası açılış maçına Enner Valencia damga vurdu. Katar'ı 2-0 yenen Ekvador'da takımının gollerini atan Enner Valencia, büyük beğeni topladı.

IHA20 Kasım 2022 Pazar 21:18 - Güncelleme:
Enner Valencia, Dünya Kupası'na damga vurdu
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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Fenerbahçeli forvet Enner Valencia, turnuvanın açılış golünü atarak tarihe geçti.

2022 Dünya Kupası heyecanı A Grubu'nda ev sahibi Katar ile Ekvador arasında oynanan mücadeleyle başladı.

Al Bayt Stadı'ndaki ilk maçta Ekvador, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Fenerbahçeli golcü oyuncu Enner Valencia, 16. dakikada penaltıdan attığı golle Dünya Kupası'nın ilk golünü kaydederken, 36. dakikada yine sahneye çıkarak Ekvador'un 2-0 öne geçmesini sağladı. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu belirledi.

Katar, ikinci maçında Senegal ile Ekvador ise Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

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