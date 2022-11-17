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Spor

Enner Valencia, Dünya Kupası'ndaki favorilerini açıkladı

Fenerbahçe'de forma giyen Ekvadorlu yıldız Enner Valencia, Dünya Kupası öncesi açıklamalarda bulundu.

17 Kasım 2022 Perşembe 18:17 - Güncelleme:
Enner Valencia, Dünya Kupası'ndaki favorilerini açıkladı
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Ekvador forması giyen Enner Valencia, Dünya Kupası öncesi konuştu.

Turnuvanın açılış karşılaşmasında Katar ile oynayacakları maç için konuşan 33 yaşındaki golcü oyuncu, "Ev sahibinin açılış maçında ilk kez kaybetmesini umuyoruz. İlk maç çok önemli. Kazanmak için çalışmalıyız, eğer kazanamazsak, kaybetmemeliyiz. Çok konsantre olmalıyız." dedi.

"Katar çok teknik ve en büyük gücü topa sahip olmak." diyen Enner Valencia, "Takımımız, 2014 Dünya Kupası'nda olan takımdan daha genç. Daha fazla deneyime sahip olan futbolcuları nasıl dinleyeceklerini iyi biliyorlar. Bu çok önemli. Çok fazla güvene sahip olan bir takım oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sürekli Katar ile oynayacakları karşılaşmayı düşündüğünü belirten Ekvadorlu oyuncu, "Umarım takım, ülkemiz için en iyi Dünya Kupası performansını sergileyebilir ve kendimiz için belirlediğimiz hedeflere ulaşabiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Valencia, Dünya Kupası için favorisi sorulduğunda ise kazanan takımın Arjantin, Brezilya ve Fransa'dan biri olabileceğini söyledi.

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